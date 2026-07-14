В Челябинске хулиганы напали на машину реанимации и ударили врача

В Челябинске молодые люди напали на машину СМП и ударили врача

В Челябинске группа молодых людей напала на бригаду скорой помощи и ударила врача. Об этом стало известно 74.ru.

Инцидент произошел вечером 13 июля у ТРК «Космос», куда медики приехали на вызов к пострадавшим после драки. По слов очевидцев, за реанимационной машиной, выезжавшей на улицу Чичерина, побежал юноша, но упал посреди дороги. Увидев это, медики развернулись и попытались оказать ему помощь, однако столкнулись с неадекватными людьми.

Как сообщили в Минздраве Челябинской области, несколько человек вели себя агрессивно, ругались, пинали автомобиль скорой помощи и применили силу к врачу. На место прибыли охранники ТРК и Росгвардия, одного из нападавших задержали. Пострадавшему медики оказали помощь, после чего он продолжил дежурство. В полиции сообщили, что по факту нападения зарегистрировано обращение и проводится проверка.

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