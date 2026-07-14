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Общество

Россиянин получил сильнейшие ожоги, выпив уксус во время конкурса в баре

112: жителя Приморского края отравили уксусом во время конкурса в баре
VHarasymiv/Shutterstock/FOTODOM

Мужчину отравили уксусом во время конкурса в одном из баров в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, инцидент произошел в питейном заведении Laptev Bar в селе Андреевка. Сотрудники бара предложили посетителям принять участие в конкурсе «Угадай, что в рюмке». Мужчина решил поучаствовать после того, как один из выпивших рассказал, что ему досталась рюмка с водой. Пострадавший думал, что он тоже выпьет либо воду, либо какой-то алкоголь.

«Не ожидая подвоха, мужчина залпом выпил содержимое своей рюмки и тут же понял, что внутри находился уксус», — говорится в материале.

Посетителю бара сразу стало плохо, подступила тошнота. Мужчина попытался избавиться от неприятных ощущений, прополоскав рот, но это не помогло. В какой-то момент ему стало трудно дышать, поэтому друзья вызвали скорую помощь.

Врачи доставили пострадавшего в медицинское учреждение, диагностировав у него сильнейшие ожоги желудка, гортани и полости рта. Житель Приморского края сутки пробыл в реанимации и сейчас еще продолжает лечение. Несмотря на это, администрация питейного заведения не принесла мужчине извинений и даже не стала никак комментировать произошедшее.

Ранее в Московской области мужчина выпил уксус вместо воды и оказался в больнице.

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