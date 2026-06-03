Мужчина выпил уксус вместо воды в Подмосковье и оказался в больнице

В Подмосковье мужчина выпил уксус вместо воды и оказался в больнице

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который случайно выпил уксус вместо воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Инцидент произошел, когда мужчина находился дома и решил попить воды. Он успел сделать несколько глотков, прежде чем понял, что случайно выпил уксус вместо воды.

Пострадавшего доставили в приемное отделение медицинского учреждения. Обследование выявило у него ожоги пищевода и желудка третьей степени. После случившегося пациент пять дней получал интенсивную терапию.

В данный момент мужчину выписали домой со строгими рекомендациями по питанию. Теперь ему запрещена острая, горячая и грубая пища. Ему также предписано соблюдать дробное питание.

Ранее российская пенсионерка попала в больницу, выпив уксус вместо воды.