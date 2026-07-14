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Общество

Популярное средство для похудения начали изымать из продажи

Роспотребнадзор начал изымать из продажи средство для похудения Retatrutide
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор принял меры для пресечения незаконной продажи через интернет средства для похудения Retatrutide. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, продукция Retatrutide реализовывалась через маркетплейсы и интернет-магазины под видом косметического средства для ухода за кожей с указанием назначения «для похудения» и «жиросжигатель». При этом товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально отнесен ни к косметической, ни к пищевой продукции.

Ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на данную продукцию недействительными. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные средства, особенно предназначенные для инъекционного применения, подлежат обязательной государственной регистрации в качестве лекарственных препаратов. Их нахождение в обороте, по оценке ведомства, создает угрозу для здоровья потребителей.

Кроме того, Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой принять срочные меры по изъятию продукции из обращения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение небезопасного товара.

Ранее сообщалось, что в России с сентября меняются правила онлайн-продажи товаров.

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