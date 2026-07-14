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Бизнес

В России с сентября меняются правила онлайн-продажи товаров

Дурдыев: с сентября онлайн-продавцов обяжут подтверждать подлинность продукции
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2026 года для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. Как сообщил РИА Новости глава Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев, при размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности.

Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры.

В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Данное требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. Если же продукция не подлежит обязательной сертификации, информация об этом должна быть четко и доступно доведена до сведения покупателя.

Новые нормы не касаются сделок между физическими лицами (перепродажа) и классической розничной торговли.

По словам Дурдыева, эти меры являются частью масштабной системы верификации, предусмотренной законом «О платформенной экономике». С 1 октября 2026 года планируется запуск единого многоуровневого механизма проверки данных, размещаемых в онлайн-каталогах.

Ранее в России предупредили о скором исчезновении супервыгодных цен на маркетплейсах.

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