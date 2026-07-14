Врач тайно фотографировал сотни женщин в туалетах больниц

В Австралии врач четыре года тайно фотографировал женщин в туалетах

В Австралии врач тайно снимал сотни женщин в туалетах трех больниц Мельбурна на протяжении четырех лет. Об этом сообщает Mothership.

28-летний уроженец Сингапура Райан Чо с 2021 по 2025 год работал в трех мельбурнских госпиталях после окончания университета. Четыре года он тайно фотографировал женщин в туалетах, при обыске его дома полицейские нашли более 4,5 тысячи видеороликов с 460 жертвами и ноутбук с 10 тысячами файлов интимного содержания.

В ходе допросов медик признался в содеянном, пока он отпущен под залог, обвиняемому запрещено общаться со свидетелями и посещать больницы без уважительной причины.

До этого пьяный медбрат-инвалид изнасиловал пациентку пермского наркодиспансера. Пациентка поступила в отделение неотложной наркологической помощи в состоянии острой алкогольной интоксикации. Девушка не могла самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве. Подозреваемый сам находился в состоянии алкогольного опьянения и является инвалидом. Пострадавшая обратилась в полицию, затем в СК. Следователи назначили дополнительные экспертизы и возбудили уголовное дело.

Ранее врач-мигрант насиловал своих пациенток во время ночных смен.