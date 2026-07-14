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Общество

Стало известно о причастности рэпера «Киевстонера» к сорванному теракту под Москвой

ФСБ: рэпер «Киевстонер» причастен к сорванной атаке на объект ВПК в Подмосковье
kyivstoner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский рэпер и актер Альберт Василев, известный под псевдонимом «Киевстонер», причастен к организации сорванной атаки на предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) в Московской области. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

«К организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ (Службы безопасности Украины. — «Газета.Ru») причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 года рождения, украинский видеоблогер, рэпер и киноактер», — рассказали в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что «Киевстонер» в настоящее время проживает в Европейском союзе (ЕС), а именно в Словакии и Испании. По данным ФСБ, помимо творческой деятельности Васильев занимается распространением запрещенных веществ.

Утром 14 июля в ФСБ РФ сообщили о срыве серии терактов против объектов ВПК и офицеров министерства обороны страны. Отмечается, что злоумышленники планировали использовать FPV-дроны со взрывчаткой для атаки на предприятие в Подмосковье. Беспилотные летательные аппараты были ввезены в регион под видом партии керамической плитки. Как заявили в ведомстве, груз следовал через Словакию, Польшу, Белоруссию и по прибытии в Московскую область был размещен в арендованном ангаре неподалеку от выбранной цели. Силовики задержали предполагаемого исполнителя теракта, одного из пособников ликвидировали в связи с оказанием вооруженного сопротивления.

Ранее депутат рассказал, что ФСБ РФ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина».

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