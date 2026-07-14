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Общество

МВД России объявило в розыск создателя сайта «Миротворец»

МВД: создатель сайта «Миротворец» Георгий Тука объявлен в розыск в России
Wikimedia

МВД России объявило в розыск создателя сайта «Миротворец» Георгия Туку, внесенного в российский перечень террористов. Соответствующая информация появилась в базе розыска ведомства.

В карточке указано, что Тука разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом конкретная статья не приводится.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Георгий Тука может находиться в розыске в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о терроризме.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году группой волонтеров «Народный тыл», которую возглавлял Тука. Ресурс позиционировался как проект по установлению личностей и публикации персональных данных людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В разные годы в базу сайта попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или по другим причинам вызвавшие негативную оценку администрации ресурса.

В 2015–2016 годах Георгий Тука занимал должность руководителя Луганской военно-гражданской администрации.

Ранее главу канцелярии президента Польши объявили угрозой безопасности Украины.

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