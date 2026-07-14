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Общество

Школьная учительница изнасиловала сына друзей в машине

В США педагог надругалась над подростком в машине
Idris Solomon/Reuters

Школьный педагог из Вашингтона призналась в совращении 16-летнего подростка. Об этом сообщает издание Krem.

25-летнюю Маккензи Нот арестовали в мае после того, как она сама призналась мужу в интимной связи с сыном их друзей. Полицейским юноша рассказал, что переписывался с супругами в мессенджере. Затем муж Нот ушел спать, а она начала флиртовать со старшеклассником и уговорила его встретиться. Школьник отвез ее на холм на своей машине, где женщина стала целовать его и совершила насильственные действия.

Обвиняемая подтвердила рассказ юноши и добавила, что знала о его возрасте, но воспринимала мальчика как друга-ровесника из-за долгого знакомства. 11 июля суд признал бывшего педагога виновной по нескольким статьям, прокурор потребовал для нее тюремного заключения на срок от шести месяцев до года, а также внесения в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, на 10 лет.

Ранее сообщалось, что школьная учительница совращала подростков на поле для гольфа.

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