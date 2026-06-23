Школьная учительница совращала подростков на поле для гольфа

В США учительницу арестовали за совращение шести учеников она занималась с ними сексом на поле для гольфа и в школьной кладовке. Об этом сообщает New York Post.

25-летнюю Марис Николс задержали в начале мая, изначально ее обвиняли в изнасиловании одного ученика в школьной кладовке. Спустя некоторое время пострадавших в деле стало больше, следствие считает, что женщина вступала в интимную связь с шестью старшеклассниками.

По информации следователей, встречи происходили на поле для гольфа, в школьной кладовке и в автомобиле. В одном из случаев на ней был свитер с надписью «Иисус любит тебя». Дата первого судебного заседания пока не назначена. Расследование продолжается.

До этого в США 61-летнюю учительницу осудили за совращение подростка. В течение месяца женщина встречалась с 15-лентим юношей. Педагога приговорили к 12 годам тюремного заключения. Ее также обязали зарегистрироваться в списках сексуальных преступников.

Ранее школьная учительница два года насиловала подростка.