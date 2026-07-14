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Общество

Москвичей предупредили о росте атмосферного давления на этой неделе

Синоптик Макарова: в Москве всю неделю будет расти атмосферное давление
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

В течение текущей рабочей недели в Москве и Московской области ожидается постепенный рост атмосферного давления, который, однако, обойдется без резких перепадов. Об этом ТАСС рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Согласно ее прогнозу, в начале недели показатели будут находиться на уровне 742 мм ртутного столба, а к среде и четвергу они вернутся к климатической норме. Ближе к выходным давление немного превысит стандартные значения, достигнув 751 мм рт. ст., после чего в воскресенье начнется его незначительное снижение.

Синоптик подчеркнула, что подобные плавные изменения барометрического фона абсолютно естественны и характерны для летнего сезона.

Для Московского региона естественным считается атмосферное давление в пределах 745–748 мм рт. ст. Данный диапазон ниже классической физиологической нормы в 760 мм рт. ст., что обусловлено особенностями рельефа: столица расположена на возвышенности около 150 метров над уровнем моря.

Ранее врач рассказала, как резкая смена атмосферного давления влияет на здоровье.

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