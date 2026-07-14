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Общество

Количество DDoS-атак на Rutube за год выросло в три раза

Rutube в первом полугодии 2026 года отразил более 230 DDos-атак
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В первой половине 2026 года видеоплатформа Rutube столкнулась с трехкратным ростом числа DDoS-атак по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу цифровых активов «Газпром-медиа холдинга».

Согласно сведениям от «ГПМ цифровые инновации», обеспечивающей кибербезопасность медиаресурсов холдинга, только во втором квартале 2026 года было зафиксировано 125 DDoS-атак. Всего же за первые шесть месяцев текущего года их количество превысило 230, что на 191% больше показателей за январь—июнь 2025 года и больше общего числа атак за весь прошлый год.

Помимо этого, за полугодие инфраструктура Rutube подверглась 434 млн сетевых атак. Средства защиты также нейтрализовали 1,7 млн попыток фишинга, при этом в более чем 20 тысячах из них содержались вредоносные программы.

Директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Алексей Жуков подчеркнул, что рост киберугроз в медиасфере является глобальным трендом. Он отметил, что в связи с ежедневной аудиторией платформы, превышающей 20 млн человек, обеспечение цифровой устойчивости и надежности сервисов остается приоритетной задачей, а подходы к защите регулярно совершенствуются.

Ранее были названы самые популярные типы хакерских атак на российские компании.

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