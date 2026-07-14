Лень назвали мощным инструментом укрепления иммунитета

Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола — гормона, препятствующего работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток. Такое мнение высказал в интервью ТАСС старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ и кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Как пояснил специалист, кортизол вырабатывается в ответ на стресс. В моменты опасности он временно отключает второстепенные функции организма, направляя ресурсы на обеспечение работы мозга и мышц. В том числе он тормозит активацию генов в лимфоузлах, которые необходимы для формирования полноценных иммунных клеток. При хроническом стрессе высокая концентрация этого гормона сохраняется постоянно, что ослабляет иммунитет, замедляет заживление ран и удлиняет процесс выздоровления.

По словам Литвинова, во время полноценного отдыха и периодов «лени» выработка кортизола снижается до нормальных показателей. Это запускает восстановительный процесс: ранее подавленные гены активируются, что позволяет лимфоцитам в полной мере вырабатывать антитела. Кроме того, уменьшение уровня гормона помогает защитным механизмам организма оперативно обнаруживать и нейтрализовать вирусы и бактерии.

В итоге, согласно мнению эксперта, люди, позволяющие себе периодически отдыхать и бездельничать, не только реже подвержены заболеваниям, но и быстрее восстанавливаются после них.

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