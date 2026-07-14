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Общество

Стало известно, что в телерекламе РФ возросло число роликов с массовыми детскими сценами

«Ведомости»: в телевизионной рекламе стало больше роликов с тремя и более детьми
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В рекламе на российских телеканалах существенно увеличилось количество роликов с тремя и более детьми. Об этом, ссылаясь на исследование телевизионной рекламы Mediascope, сообщает газета «Ведомости».

Аналитики Mediascope изучили 1 тыс. коммерческих телевизионных роликов, получивших в 2025 году наибольший телевизионный рейтинг среди россиян старше четырех лет. В выборку вошла реклама различных категорий товаров и услуг.

Исследование показало, что доля роликов, в которых одновременно показано трое и более детей, за последние три года значительно выросла. Так, в июле — ноябре 2023 года на них приходилось 9% совокупного рейтинга рекламы с участием детей, в январе — октябре 2024 года — 15%. По итогам прошлого года этот показатель составил уже 20%: 5% совокупного рейтинга обеспечили ролики с многодетными семьями, 15% — ролики с массовыми детскими сценами. При этом появление детей или подростков в телевизионной рекламе почти всегда сопровождается созданием семейного образа.

8 июля сообщалось, что мужчины в России стали чаще читать материалы о воспитании детей.

Ранее в РПЦ нашли способ увеличить рождаемость.

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