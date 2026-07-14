В Госдуме объяснили, как заставить владельца заброшенной дачи привести участок в порядок

Заброшенный дачный участок — это проблема не только его владельца. Высокая сухая трава, мусор, заросшие территории и разрушенные постройки могут создавать неудобства и реальные риски для соседей, особенно в пожароопасный период, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«По закону собственник земли не может просто оставить участок без внимания. У него есть не только право владеть участком, но и обязанность использовать землю по назначению, соблюдать требования безопасности и не допускать, чтобы состояние участка нарушало права других людей», — объяснил он.

По словам Чернышова, жалоба на то, что соседский участок просто зарос травой, сама по себе еще не станет основанием для принудительных мер.

«Они возможны только тогда, когда проверка подтвердит конкретные нарушения — например, захламление территории, нарушение требований пожарной безопасности или другие случаи, предусмотренные законом. Лишить собственника земельного участка только потому, что он выглядит заброшенным, также нельзя. Для этого должны быть предусмотренные законом основания и соблюдена установленная процедура», — пояснил парламентарий.

Если сосед годами не появляется на даче, а участок зарос или превратился в свалку, первым делом стоит зафиксировать проблему: сделать фотографии и записать, в чем именно заключается нарушение.

«Затем можно обратиться к председателю СНТ, а если решить вопрос внутри товарищества не удается — в местную администрацию или территориальный орган Росреестра. Когда есть угроза пожара из-за сухой травы или мусора, стоит сообщить об этом и в МЧС», — отметил он.

При подтверждении нарушений по результатам проверки собственнику могут выдать предписание привести участок в порядок, а в предусмотренных законом случаях — привлекут к административной ответственности, резюмировал Чернышов.

Ранее юрист ответил, как можно занять соседский огород, чтобы за это ничего не было.