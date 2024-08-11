Юрист ответил, как можно занять соседский огород, чтобы за это ничего не было

В современных реалиях, когда многие земельные участки простаивают без дела, вопрос их эффективного использования становится все более актуальным. Недавно принятый закон об ответственном отношении к земельным участкам открывает новые возможности для тех, кто хочет возделывать пустующие земли. Однако важно подойти к этому вопросу грамотно и в рамках правового поля, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Прежде всего стоит попытаться найти владельца соседнего участка и договориться с ним. Возможно и вероятно, что хозяин будет рад, что кто-то возьмется ухаживать за его землей. В таком случае можно заключить устное или письменное соглашение об использовании участка. Это может быть временная аренда за символическую плату или даже безвозмездное пользование. Главное — заручиться согласием собственника», — объяснил он.

Если же владелец долгое время не появляется, а участок явно заброшен, можно начать постепенно обихаживать землю. Важно при этом действовать открыто, не скрывая своих намерений от соседей и местных властей. Можно даже уведомить администрацию поселения о том, что вы берете шефство над заброшенным участком в целях поддержания его в надлежащем состоянии.

«Начните с расчистки участка от мусора и сорняков. Это уже будет считаться ответственным отношением к земле. Затем можно перейти к более активному использованию — например, посадке картофеля или других неприхотливых культур. При этом важно не возводить на участке никаких капитальных строений и быть готовым в любой момент освободить землю, если объявится законный владелец», — подчеркнул эксперт.

Если же вы получите предостережение от Росреестра, не стоит паниковать.

«Помните, что цель такого предостережения — не наказать, а предупредить о возможных нарушениях. В ответ на предостережение можно написать обоснованное письмо, в котором объяснить свои действия заботой о земле и желанием не допустить ее окончательного запущения. Укажите, что ваши действия направлены на ответственное использование земельного участка в соответствии с его целевым назначением, что полностью соответствует духу нового закона. Подчеркните, что вы готовы в любой момент прекратить использование участка по первому требованию законного владельца. Можно также предложить свое содействие в поиске собственника земли», — отметил юрист.

Такой подход, по словам Русяева, продемонстрирует вашу добросовестность и заинтересованность в правильном использовании земельных ресурсов. В большинстве случаев это поможет избежать каких-либо санкций и позволит продолжить обработку земли, принося пользу и себе, и обществу в целом.

«Помните, что ключ к успеху в этой ситуации — открытость, готовность к диалогу и уважение к закону. Действуя таким образом вы не только сможете вырастить хороший урожай, например, картошки, но и внесете свой вклад в сохранение и развитие земельных ресурсов нашей страны», — заключил он.

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