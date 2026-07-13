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Общество

Команды России и Киргизии представят проекты на всемирном финале «Проектируем будущее»

В фонде «Вклад в будущее» отметили важность экспертной оценки идей молодых людей
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Команды из России и Кыргызстана представят проекты на всемирном финале молодежного конкурса «Проектируем будущее» в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Команды победители в региональном этапе для стран Восточной Европы и Центральной Азии, прошедшего в Москве. Организатором выступил благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее».

«Для нас важно давать молодым людям возможность представить свои идеи и получить экспертную оценку», — отметил исполнительный директор фонда Петр Положевец.

По его словам, участники конкурса предлагают разработки, направленные на повышение доступности образования и городской среды, а также эффективность научной работы.

«Особенно ценно, что студенты уже сегодня думают об ответственности за применение искусственного интеллекта. Именно из таких инициатив формируется поколение специалистов, которым предстоит определять будущее технологий», — добавил он.

В региональном этапе участвовали студенческие команды из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал этапа вышли 23 команды.

Победителем от России стала команда SixDots из Саратовского университета имени Н.Г. Чернышевского с проектом в направлении «ИИ в образовании». Решение предназначено для учителей и родителей, работающих с детьми с нарушениями зрения. Приложение преобразует шрифт Брайля в обычный текст для ускорения проверки работ учеников. Жюри и эксперты отметили актуальность проекта и степень его проработки.

Победителем от Кыргызстана стала команда UMI_TEAM. Студенты Кыргызского технического университета им. И. Раззакова представили проект в направлении «ИИ в обществе». Они создали онлайн-платформу UMI_Navigator для построения с помощью ИИ-агента удобных маршрутов для людей с ограниченными возможностями, пожилых и родителей с колясками. Платформа учитывает сложные участки дорог и определяет приоритетные зоны для ремонта инфраструктуры.

Более 400 студентов объединились в команды. Они представили проекты с применением ИИ. Эксперты оценивали понимание проблемы, инновационность решений, общественную пользу, перспективы применения и качество презентации.

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