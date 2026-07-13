В Госдуме призвали повысить МРОТ в два раза

Руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов назвал дешевый труд «заразой» и призвал поднять МРОТ более чем в два раза — до 60 тысяч рублей (с 1 января 2026 года он составляет 27 093 рубля в месяц. — «Газета.Ru»). Так он прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию в Оренбурге: город не смог привлечь граждан КНДР к работе в сфере ЖКХ из-за низких зарплат, поэтому власти наняли сенегальцев.

«Дешевый труд — это зараза, которая убивает экономику, государство и общество. Если зарплаты едва хватает на базовые потребности работника, не говоря уже про его семью, то люди работают ровно так, как им платят — «пойди найди другого дурака за такие деньги». Работодатель не мотивирован обновлять технику и вкладываться в производительность труда — труд копеечный. На выходе получаются товары, услуги, предметы техники и автомобили, при виде которых хочется плакать. Я убежден, что труд должен стоить дорого, квалифицированный труд — очень дорого. Поэтому мы требуем поднять МРОТ до 60 тысяч рублей. В противном случае над наши зарплатами в следующем десятилетии будут смеяться даже сенегальцы», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что КНДР, вопреки распространенным стереотипам, смогла построить развитую экономику во много благодаря социализму.

«У них не только зарплаты в два-три раза больше, чем в Оренбурге. КНДР производит станки ЧПУ, промышленных роботов, имеет собственную космическую программу и строит курорты мирового уровня для своих граждан. Север оказался максимально далек от стереотипов, навязанных южнокорейскими желтыми газетами. Думаю, их секрет не только в трудолюбии, но и в социализме. У нас многие чиновники и предприниматели видят в наемных работниках расходный ресурс, который не имеет права на достойную зарплату. Социализм видит в работнике соратника и опору и поэтому развивается. Даже на Западе самые успешные компании уделяют благополучию сотрудников приоритетное внимание. Нам надо научиться делать также», — подчеркнул он.

9 июля мэр Оренбурга Альберт Юмадилов рассказал порталу 1743.ru, что город не смог нанять рабочих из Северной Кореи из-за нехватки денег. Глава города сообщил, что в 2025 году пытался договориться с властями КНДР о завозе рабочих страны в регионе, но у него не получилось, поскольку северокорейцы на зарплату в 55 тысяч рублей «не поедут».

В апреле в Оренбург приехали первые десять дворников из Сенегала, теперь их уже 31, и еще четверо скоро приедут в город. Юмадилов заявил, что его надежды на африканскую рабочую силу оправдались — дворники из Сенегала готовы работать за те же деньги, что и россияне, но при этом выполнять самую тяжелую работу, в том числе и в выходные.

Ранее сообщалось, что названы регионы России со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей.