В Севастополе лжеремонтники выманили у пенсионеров 5,8 млн рублей

В Севастополе членов ОПГ осудили за хищение у людей 5,8 млн рублей

В Севастополе суд вынес приговор организованной преступной группе мошенников, которая обманывала пенсионеров и инвалидов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Всего в компании было шесть человек в возрасте от 24 до 37 лет. Один из них полностью организовал бизнес: нашел офис, создал сайты, составил договор и сделал другие привычные для компании по ремонту квартир вещи.

Пострадавшие находили организацию, договаривались о работах и вносили аванс. После этого рабочие постоянно просили отсрочки, но по факту изначально не планировали заниматься ремонтом.

«Так в период с марта 2018-го по декабрь 2021 года они обманули 51 человека, похитив свыше 5,8 млн рублей», – сообщается в публикации.

Пострадавшими стали пожилые люди и инвалиды. В зависимости от роли в схеме, фигурантов дела обвинили в мошенничестве и грабеже. Они получили сроки от 2,5 до 5,5 лет в колониях общего и строгого режима.

Помимо этого, на имущество осужденных наложили арест. Иски пострадавших, которые потребовали возместить им ущерб, также удовлетворены.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против ветеранов Афганистана по обвинению в хищении имущества санатория.