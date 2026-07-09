Ветеранов Афганистана посадили за хищение имущества санатория

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего председателя организации «Инвалиды войны» (ОООИВА) Андрея Чепурного и ветерана-афганца Валерия Белялова по делу о хищении активов санатория «Русь». Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта» из зала суда.

Чепурной отправится за решетку на 11 лет, Белялов — на восемь. Издание уточняет, что в ходе судебных прений гособвинитель просил назначить фигурантам именно такие сроки. Свою вину фигуранты не признали.

По версии следствия, в марте 2017 года Чепурной при пособничестве Белялова, возглавлявшего реабилитационный центр «Ветеран — Русь» (бывшая здравница ЦК КПСС, использовалась для реабилитации инвалидов войны), организовал незаконную передачу 48 объектов недвижимости санатория томской организации. Для этого членам правления предоставили недостоверные сведения.

Санаторий «Русь» не являлся собственностью ОООИВА, а только управлялся организацией, что делало любые операции по его отчуждению незаконными. В октябре 2025 года МВД завершило расследование уголовного дела по данному факту и направило материалы дела в суд.

Андрей Чепурной, награжденный двумя орденами Красной Звезды за Афганистан, уже ранее был судим за махинации с активами ветеранов и получил условный срок. Сама организация «Инвалиды войны» ликвидирована по решению Верховного суда за многочисленные финансовые нарушения.

Ранее экс-главу строительной компании заочно осудили на 14 лет за хищение 90 млрд рублей.