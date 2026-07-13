В России объяснили, почему джуниоры стали главной жертвой ИИ-экономики

Искусственный интеллект не уничтожает начинающих специалистов автоматически — он разрушает старую модель их обучения, рассказала «Газете.Ru» Дарья Кудрявцева, директор по персоналу Selecty (ИТ и аутсорс).

Раньше новичок рос через простые задачи, ошибки и ревью. Теперь большую часть этих задач передают нейросетям.

«Получается, что у джуниора еще нет и не появляется «набитых шишек»», — отмечает Кудрявцева. Он не умеет критически оценивать чужое решение и может принять сгенерированный код без правок. Без опыта трудно заметить скрытую ошибку или отрыв от реальной бизнес-задачи.

Если код генерирует нейросеть, джун тратит время на понимание ее логики и проверку решения. Это другой тип умственной работы — для начинающего он может оказаться сложнее самостоятельного написания кода. В прошлогоднем исследовании METR зафиксировали разрыв: часть разработчиков с ИИ считала, что ускоряется на 20%, хотя реально замедлялась на 19%.

Новое поколение растет в мире избытка готовых ответов. Раньше главной задачей было найти решение, теперь — проверить его. ИИ может решать одну проблему и создавать несколько новых, и хождение по кругу только тратит время.

Еще одна проблема — рост страховых взносов для ИТ-компаний с 2026 года. По льготной ставке в 7,6% облагаются доходы свыше 2,979 млн рублей в год. Джуниоры и младшие мидлы обходятся дороже, поэтому работодатели ужесточают отбор, запрашивают рекомендации и растят испытательный срок до полугода.

«Если джуниор не нацелен на результат и не принимает решения самостоятельно, его проще заменить почти бесплатным исполнителем», — поясняет эксперт.

Один из сценариев — найм выпускников топовых вузов с сильным техническим бэкграундом. «Работодателю станет важнее не умение пользоваться ChatGPT, а фундамент: алгоритмическое мышление и способность разбираться в чужой логике», — отмечает Кудрявцева.

Компаниям придется проектировать обучение под джунов, давать задачи, на которых они будут развивать навыки. Например, проверка сгенерированного кода, поиск скрытых ошибок и обоснование выбора из нескольких решений.

«Если бизнес перестанет вкладываться в джунов, через несколько лет мидлов будет остро не хватать», — резюмирует Кудрявцева.

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