Россиян предупредили, где опаснее всего оставлять ноутбук летом

Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность — повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, «Газете.Ru» рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер iRU.

При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40–45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD: при 70–75 градусах они снижают производительность, а постоянная работа в таких условиях ускоряет износ.

«Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, — предупреждает Вовненко. — В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60–70 градусов».

В первую очередь страдает аккумулятор. При высоких температурах возрастает риск его перегрева, повреждения внутренних элементов и утечки электролита. В отдельных случаях нельзя исключать и вероятность возгорания. Разовое пребывание в таких условиях не всегда приводит к заметным последствиям, но регулярное воздействие высоких температур значительно увеличивает риск преждевременного выхода батареи из строя.

Если ноутбук необходимо оставить в автомобиле, наиболее предпочтительный вариант — разместить его на полу салона и накрыть светоотражающим экраном для лобового стекла. Это снизит прямое тепловое воздействие.

Не менее опасно оставлять технику на подоконнике, открытой террасе или пляже. Корпус быстро нагревается, температура компонентов может достигать 60–70 градусов. Дополнительную угрозу представляет ультрафиолетовое излучение: при длительном воздействии деградируют элементы дисплея, выцветает изображение, ухудшается цветопередача.

Эксперт перечисляет признаки перегрева: вентиляторы работают громче обычного и практически не снижают обороты, корпус в области клавиатуры и тачпада становится слишком горячим, ноутбук начинает замедляться или зависать. Если температура продолжает расти, устройство может самостоятельно выключиться — в современных ноутбуках предусмотрены механизмы защиты от перегрева.

«Появление запаха нагретого или горелого пластика — тревожный сигнал, — подчеркивает Вовненко. — Эксплуатацию рекомендуется прекратить и провести диагностику».

Для продления срока службы техники летом эксперт советует хранить ноутбук при комнатной температуре, использовать охлаждающие подставки и не реже раза в год чистить устройство от пыли. Также не стоит постоянно держать батарею в полностью заряженном состоянии — оптимальный диапазон 20–80%.

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