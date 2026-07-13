Стало известно, сколько россияне могут пожить на среднюю зарплату в популярных городах

Сервис бронирования отелей Отелло рассчитал индекс гостиничного номера — сколько ночей в отелях разной категории можно пожить в популярных туристических городах России на среднюю зарплату. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием.

Летом 2026 года наибольшей популярностью пользуются трехзвездочные отели — на эту категорию приходится 32% всех отельных бронирований. Оказалось, что среди топ-15 популярных городов, самые доступные отели 3 звезды находятся в Краснодаре — здесь на среднюю зарплату по России можно забронировать отель на 25 ночей. Второе место у Новосибирска — 24 ночи, а третье место у Ростова-на-Дону — 23 ночи.

Самые дорогие «тройки» находятся в городах-курортах Краснодарского края, в Геленджике и поселке городского типа Сириус — здесь на среднюю зарплату по РФ можно пожить 10 ночей в трехзвездочном отеле. Второе место у Владивостока — 12 ночей, а третье место делят Анапа, Казань и Калининград — 13 ночей.

Второй по популярности категорией отелей этим летом, по данным Отелло, являются отели 1–2 звезды или без звезд — на них приходится 30% всех отельных бронирований. В отелях этой категории средняя цена на номера обычно заметно ниже, и в некоторых городах на среднюю зарплату можно забронировать номер более чем на месяц.

Так, из топ-15 популярных городов дольше всего получится пожить в Ростове-на-Дону — здесь на среднюю зарплату можно остановиться на целых 35 ночей в отелях 1–2 звезды или без звезд. Не отстают Новосибирск и Анапа — 34 ночи, а также Калининград — 32 ночи. Менее бюджетные отели в Сириусе, где на среднюю зарплату получится забронировать номер на 14 ночей.

4 звезды — это третья по популярности категория отелей этим летом, на них приходится 29% всех отельных бронирований на Отелло. Дольше всего на среднюю зарплату россияне могут пожить в Краснодаре — здесь можно остановиться в «четверке» на 17 ночей. Второе место у Новосибирска — 16 ночей, а третье делят Иркутск и Ростов-на-Дону — 14 ночей. На меньший срок получится остановиться в отелях Сириуса и Геленджика — на 6 ночей.

Среди 15 городов — лидеров по популярности этим летом самые доступные отели 5 звезд находятся в Ростове-на-Дону и Новосибирске — там на среднюю зарплату можно остановиться на 10 ночей в пятизвездочном отеле. Самые дорогие отели этой категории находятся в Анапе и Геленджике, где на среднюю зарплату россияне могут себе позволить забронировать номер на 3 ночи.

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