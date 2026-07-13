Врач назвал разницу между лечебной и профилактической дозировками витамина D

При самостоятельном назначении витамина D важно помнить о разнице между профилактическими и лечебными дозировками. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил старший научный сотрудник отделения эндокринологии Илья Барсуков.

Лечебные дозы, по его словам, назначаются врачом после анализа крови на витамин D.

«Профилактические дозы — порядка 1000–2000 МЕ в сутки — могут приниматься без предварительного анализа. Вероятность неблагоприятных последствий при применении профилактических доз оценивается как низкая», — отметил специалист.

Токсические эффекты, такие как гиперкальциемия, возможны при длительном превышении концентрации свыше 150 нмоль/л при норме 30–60 нмоль/л, добавил он.

Челюстно-лицевой хирург, основатель клиники Estetus Севак Барсегян до этого объяснил, как определить дефицит витамина D.

Первое, на что обращает внимание врач — это агрессивный зубной налет и камни, которые не поддаются даже профессиональной чистке.

Важный маркер в данном случае — слюна. Витамин D участвует в работе слюнных желез. При его нехватке слюны становится меньше, и она густеет. Вязкая слюна хуже омывает зубы и нейтрализует кислоту после еды. В итоге эмаль становится более уязвимой, а зубы быстрее покрываются налетом и камнем, объяснил эксперт.

Ранее врач назвал витамин, дефицит которого ускоряет старение.