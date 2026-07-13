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Общество

Специалисты рассказали, почему в Британии массово опьянели чайки

Daily Star: чайки в Англии опьянели из-за летающих муравьев
Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Специалисты рассказали, почему в Британии массово опьянели чайки, пишет Daily Star.

В британских прибрежных городах Лоустофт и Олдеберг очевидцы заметили чаек, которые шатаются по дорогам и ведут себя неадекватно. По мнению орнитолога доктора Виолы Росс-Смит, птицы могут быть «пьяны» из-за поедания летающих муравьев, которые в середине июля активно образуют новые колонии.

Муравьи выделяют муравьиную кислоту для защиты. Если чайка съедает слишком много насекомых, кислота накапливается в организме и действует на птицу подобно опьянению: она теряет равновесие и выглядит дезориентированной. Правда, пока это лишь гипотеза. По другой версии, птицы просто отвлекаются на обилие пищи и теряют бдительность.

Тем временем другие эксперты предупреждают, что из-за потепления океана у берегов Британии могут появиться большие белые акулы, акулы-молоты и ядовитые кубомедузы. По словам океанолога Джима Дейла, по мере роста температуры воды в северные широты будут мигрировать все новые виды, что неизбежно изменит экосистему и может повлиять на пляжный отдых.

Ранее мужчина напал на прохожего, использовав чайку как оружие.

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