В Шотландии мужчина напал на прохожего, использовав чайку как оружие, пишет The Herald.

В шотландском городе Обан мужчине предъявили обвинение в нападении на прохожего, во время которого он, по данным полиции, использовал чайку в качестве «оружия».

Очевидцы сообщили, что мужчина схватил двух чаек на улице, а затем одной из птиц якобы ударил прохожего. На место прибыли полицейские. Нападавшего не стали арестовывать, а отвезли домой, после чего начали расследование. Позже ему официально предъявили обвинение в нападении.

По данным местных СМИ, в чайка в результате инцидента не пострадала.

Ранее на видео попало, как в Шотландии чайка похитила белку и врезалась в машину. Птица, вероятно, не получила серьезных травм и смогла улететь. Основной удар автомобиля, по словам водителя, пришелся на белку.