Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Двух подростков посадили за фото вышек сотовой связи в Калининградской области

Подростки из Калининградской области получили сроки за помощь террористам
Shutterstock

В Калининградской области двух подростков отправили в колонию за участие в деятельности террористической организации, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2025 году молодые люди в возрасте 16 и 17 лет через мессенджер вышли на связь с представителем запрещенной в России организации и за деньги выполняли его задания.

Они фотографировали и передавали координаты вышек сотовой связи, электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. Вознаграждение подростки получали в криптовалюте, всего им перечислили 25 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Калининградской области. На время следствия оба фигуранта находились под стражей. Их приговорили к пяти годам воспитательной колонии.

Ранее в Нефтеюганске девятиклассник сжег четыре машины по заданию неизвестных.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!