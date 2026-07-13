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Общество

Турецкая полиция за две недели арестовала почти тысячу участников наркобизнеса

МВД Турции: в ходе операции против наркоторговли в стране арестовали 935 человек
Shutterstock/Resul Muslu

Турецкая полиция задержала 1 780 человек по подозрению в торговле наркотиками в ходе масштабных рейдов в 73 провинциях страны, 935 из них арестованы. Об этом сообщает Haberturk со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Турции.

В ходе операции, которая продолжалась последние две недели, было изъято 985 кг наркотических средств и более 1,6 млн таблеток, содержащих запрещенные вещества. По итогам задержаний 224 подозреваемых находятся под судебным контролем, в отношении остальных расследование продолжается.

В ликвидации наркотрафика были задействованы 2 670 полицейских отрядов, 6 675 сотрудников, 17 воздушных судов и 34 специально обученные служебные собаки. В заявлении ведомства подчеркивается, что власти продолжат оперативные мероприятия по всей стране, чтобы не дать торговцам наркотиками не единого шанса продолжать их преступную деятельность.

Ранее «Мисс Турцию» и звезду «Великолепного века» задержали в Стамбуле за наркотики.

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