Власти Ставрополья рассказали о проверке воздуха после пожара в промзоне

Минприроды: загрязнения воздуха при пожаре на промобъекте на Ставрополье нет

Специалисты взяли пробы воздуха на месте возгорания в промышленной зоне в Шпаковском округе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

«Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Ночью 13 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отражают налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в результате атаки на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского района произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты и сотрудники экстренных служб, уточнял глава региона.

Владимиров добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

До этого глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали шесть БПЛА ВСУ над регионом на фоне опасности атаки дронов. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.