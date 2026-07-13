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Украинские беспилотники атаковали Ставропольский край

Губернатор Владимиров: в окрестностях Ставрополя отражают налет дронов ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

В окрестностях Ставрополя отражают налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале в мессенджере «Макс».

«В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов», — написал глава региона.

Владимиров добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Несколькими часами ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали шесть БПЛА ВСУ над регионом на фоне опасности атаки дронов. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.

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