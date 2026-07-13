В США за убийство осудили мужа, нанявшего ведьму, чтобы проклясть жену

В США муж, нанявший ведьму, чтобы наложить проклятие на жену, осужден за убийство, пишет Daily Star.

Присяжные признали 44-летнего Ларри Миллетта виновным в убийстве первой степени своей жены Майи. Женщина, мать троих детей и сотрудница военно-морского центра на Гавайях, пропала без вести 7 января 2021 года. Ее тело до сих пор не обнаружено.

Согласно материалам дела, за несколько месяцев до исчезновения Майи Ларри связался с ведьмой, пытаясь спасти брак. Он потратил более $11 тысяч на заклинания, включая привороты, а затем на просьбу «вывести Майю из строя». Когда супруга исчезла, его запросы к оккультистам прекратились.

Прокуратура утверждала, что Ларри был собственником, контролировал финансы жены и отслеживал ее местоположение. Мужчине грозит пожизненное заключение. Прокуроры и семья погибшей заявили, что продолжат поиски тела, чтобы похоронить ее с достоинством.

Ранее мужчина утопил беременную жену и детей ради женитьбы на девочке.