В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Аэропорт в Геленджике временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Заявление было опубликовано в 14:15 мск. В нем говорится, что в городе ввели ограничения на работу аэропорта.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в тексте.

В Росавиации обратили внимание, что введение ограничений на использование воздушного пространства в некоторых районах Краснодарского края сказалось на возможности использования маршрутов для полетов из и в административный центр региона, а также Геленджик. На этом фоне пассажиров предупредили о возможных корректировках расписания рейсов в аэропортах Краснодара и Геленджика. Проверить статус того или иного рейса можно с помощью онлайн-табло авиагаваней.

В ночь на 13 июля московский аэропорт Жуковский приостановил обслуживание рейсов в связи с введением временных ограничений. Позднее на аналогичный режим работы перешел столичный аэропорт Шереметьево. Аэропорт Домодедово, в свою очередь, начал согласовывать прием и отправку самолетов с компетентными органами.

Ранее в аэропортах Москвы из-за непогоды задержали десятки рейсов.