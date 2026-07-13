Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорт в Геленджике приостановил обслуживание рейсов
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

Аэропорт в Геленджике временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Заявление было опубликовано в 14:15 мск. В нем говорится, что в городе ввели ограничения на работу аэропорта.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в тексте.

В Росавиации обратили внимание, что введение ограничений на использование воздушного пространства в некоторых районах Краснодарского края сказалось на возможности использования маршрутов для полетов из и в административный центр региона, а также Геленджик. На этом фоне пассажиров предупредили о возможных корректировках расписания рейсов в аэропортах Краснодара и Геленджика. Проверить статус того или иного рейса можно с помощью онлайн-табло авиагаваней.

В ночь на 13 июля московский аэропорт Жуковский приостановил обслуживание рейсов в связи с введением временных ограничений. Позднее на аналогичный режим работы перешел столичный аэропорт Шереметьево. Аэропорт Домодедово, в свою очередь, начал согласовывать прием и отправку самолетов с компетентными органами.

Ранее в аэропортах Москвы из-за непогоды задержали десятки рейсов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!