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Общество

Московский аэропорт Домодедово временно изменил режим работы

Росавиация: аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский аэропорт Домодедово изменил режим работы в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе объекта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

В заявлении уточняется, что аэропорт в данный момент принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Проверить статус того или иного рейса можно с помощью онлайн-табло авиагавани.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в публикации.

Рано утром 13 июля в московском аэропорту Шереметьево также ввели ограничения, вследствие чего воздушная гавань приостановила обслуживание рейсов. До этого на аналогичный режим работы перешел столичный аэропорт Жуковский.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в период с 20:30 мск 12 июля до 8:00 мск 13 июля украинские военные выпустили более 350 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону столичного региона. Большую часть дронов удалось сбить на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве перехватили 50 беспилотников.

Ранее в Московской области открыли горячую линию после налета БПЛА.

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