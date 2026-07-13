Бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк получил российское гражданство

Бельгийский дизайнер автомобилей Пьер Леклерк, в прошлом работавший в компании BMW, получил гражданство России. Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии», — говорится в документе.

Леклерк начал свой трудовой путь в компании Zagato, которая разрабатывала дизайны для различных машин. В том числе ее специалисты являются авторами дизайнов некоторых моделей Ferrari, Alfa Romeo, Aston Martin и иных автомобилей.

С 2000 по 2013 годы бельгийский дизайнер работал в компании BMW. Он разработал дизайн кроссоверов BMW X5 и X6. Впоследствии специалист перешел в китайский автоконцерн Great Wall Motors, а затем в южнокорейскую компанию KIA.

В июне американский журналист Кристофер Хелали посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На полях мероприятия он рассказал, что направил Путину письмо с просьбой о предоставлении российского гражданства. Корреспондент выразил надежду, что сможет получить паспорт России в течение ближайших нескольких месяцев.

Ранее Путин подписал указ об изменении процесса получения гражданства России.