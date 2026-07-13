Москвичи и туристы смогут узнать больше о Латинской Америке

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна вновь пройдет в Москве во второй половине июля. Гости мероприятия смогут открыть для себя музыку, танцы, кино, традиции и современное искусство региона, сообщили в пресс-службе АНО «МЦМС».

Фестиваль официально стартует 18 июля в 13:00 на главной сцене сада «Эрмитаж». Вечером всех гостей ждет зажигательная латиноамериканская вечеринка «Где культуры танцуют вместе».

Cообщается, что в рамках мероприятия 18 и 19 июля в саду «Эрмитаж» состоятся концерты, выступления танцевальных коллективов, мастер-классы по сальсе, бачате, танго, меренге и другим латиноамериканским направлениям. Также откроются лекторий, кулинарная зона, тематический маркет, фотозоны. Для детей предусмотрена отдельная программа.

20 и 21 июля фестиваль продолжится во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино и на площадках Москино. В библиотеке пройдут культурно-просветительские мероприятия, концерты, встречи с представителями посольств, лекции, мастер-классы, презентации книг и выставки, посвященные искусству, истории и традициям стран региона.

Кроме того, в программу фестиваля вновь вошел кинофестиваль латиноамериканских и карибских фильмов, он пройдет с 20 по 26 июля. В афише заявлено 14 документальных и художественных фильмов из 11 стран.

Кинопрограмма фестиваля познакомит зрителей с современным кинематографом стран Латинской Америки.