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Общество

Пожарные спасли лисенка, голова которого застряла в пластиковой бутылке

UPI: в Шотландии спасли лисенка, голова которого застряла в пластиковой бутылке
Scottish SPCA

В Шотландии спасли лисенка, голова которого застряла в пластиковой бутылке, пишет UPI.

Спасатели пришли на помощь лисенку, который как минимум два дня бродил по одному из районов Глазго с пластиковой бутылкой на голове. Животное заметил местный житель и сообщил в Шотландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

Спасатели выехали по адресу, но лисенок к скрылся в норе. Вернувшись на следующий день, они долго и безуспешно пытались поймать его, пока животное не появилось из кустов — бутылка все еще была на его голове.

Бутылку сняли, лисенка доставили в ветеринарную клинику при университете Глазго, где обработали рану на шее, полученную от пластика. Сейчас он находится в центре реабилитации диких животных и восстанавливается, чтобы вскоре вернуться в природу.

Спасатели подчеркнули, что лисе невероятно повезло: если бы его ее поймали, травмы могли бы стать опасными для жизни. Они также напомнили, что каждый год дикие животные страдают от выброшенного мусора. Достаточно просто правильно утилизировать отходы, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Ранее пожарные спасли мальчика, голова которого застряла между перилами.

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