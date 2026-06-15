Женщина на три дня увязла в грязи и не смогла выбраться без чужой помощи

В США 68-летняя пенсионерка застряла в грязи и была спасена три дня спустя

В США спасли 68-летняя пенсионерку, которая на несколько дней застряла в грязевой яме, сообщает The Guardian.

В субботу, 6 июня, двое друзей катались на вездеходах в лесистой местности недалеко от Хакенсака, штат Миннесота, и обнаружили женщину, почти полностью погруженную в грязь.

Ею оказалась Кэтрин Весснер, которую в последний раз видели 3 июня. Она рассказала, что ее автомобиль застрял, после чего она вышла, поскользнулась и упала в лужу глубиной около 60 см.

Мужчины действительно заметили рядом фургон, который «не имеет реальных возможностей для проезда по бездорожью», и заявили, что женщина сначала не подавала признаков жизни, а затем прошептала: «Помогите!», чем напугала приятелей.

«Все, что мы могли видеть — округлую часть лица: рот, губы. Даже уши не разглядеть. Все погружено в воду», — добавил один из них.

Вытащив женщину из грязи, мужчины позвонили в 911. На место прибыла скорая помощь, и Весснер доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее мужчину спасли после шести дней, проведенных на Эвересте без еды и кислорода.