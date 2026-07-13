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Общество

Мошенник несколько десятилетий жил бесплатно в пятизвездочных отелях

В Индии мошенник годами жил бесплатно в пятизвездочных отелях и был арестован
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Мошенник в Индии несколько десятилетий жил бесплатно в пятизвездочных отелях, пишет The Times of India.

В Индии полиция арестовала 69-летнего Бингсона Джона, который 36 лет путешествовал по стране, останавливаясь в дорогих отелях под вымышленными именами, сбегая до оплаты счета. Мужчина был задержан в Бубанешваре спустя 72 часа после того, как покинул пятизвездочную гостиницу в Райпуре, оставив неоплаченный счет почти в $700 и украв арендованный ноутбук.

По данным полиции, с 1990 года он обманул почти 300 отелей в десяти штатах. Джон представлялся гидом, преподавателем английского или инструктором йоги и наслаждался комфортом, а затем скрывался. Впервые его арестовали в 1996 году. С тех пор около 15 лет Бингсон провел в тюрьмах, которые сам называл «домашним отелем». Мужчина признал вину и был помещен под стражу. Сейчас полицейские проверяют его слова о сотнях обманутых отелей и собирают данные о предыдущих уголовных делах в разных штатах.

Ранее в Индии 42 жениха приехали на свадебную церемонию, но ни одной невесты там не оказалось.

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