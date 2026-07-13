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Мужчина съехал с водной горки в бассейн на глазах у родных и не выжил

Британский турист скатился с водной горки в отеле на Ибице и не выжил
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Британский турист не выжил после спуска с водной горки в бассейне отеля на Ибице, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел утром 11 июля в районе Кала-Тарида на западном побережье острова, где 64-летний мужчина отдыхал вместе с родственниками, включая жену и дочь.

Сотрудники отеля заметили, что он не может самостоятельно выбраться из воды, и начали реанимацию, в том числе использовали дефибриллятор. Затем на место прибыли парамедики, однако спасти мужчину не удалось.

Полиция не обнаружила на теле признаков внешних повреждений, которые указывали бы на удар о конструкцию горки или дно бассейна. Обстоятельства происшествия выясняются, назначено вскрытие.

Ранее в Уфе пенсионер пытался достать внука из воды и не выжил.

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