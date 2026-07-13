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Общество

В центре Москвы обнаружили снаряд времен войны

Агентство «Москва»: снаряд времен войны нашли в Тихвинском переулке
Arapahoe Sheriff's Department

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Тихвинском переулке в центре российской столицы. Об этом сообщило «Агентство городских новостей «Москва».

В публикации уточняется, что взрывоопасный предмет нашли при проведении земляных работ.

«На место следуют экстренные службы», — добавили журналисты.

29 июня на территории поселка Матвеев Курган, расположенного в Ростовской области, обнаружили сумку с боеприпасами. Как писал портал DonDay со ссылкой на собственный источник, местные жители обратились в правоохранительные органы днем. Они сообщили полиции, что заметили подозрительный рюкзак на перекрестке улиц Комсомольской и Агрономической.

Как выяснили журналисты, всего в населенном пункте нашли три похожие друг на друга сумки. Жители утверждали, что их оставил некий мужчина, который затем скрылся в неизвестном направлении. На места обнаружения рюкзаков выезжали сотрудники экстренных служб. К обследованию содержимого сумок привлекали специалистов-кинологов. Иные подробности в публикации не уточнялись.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила посылку с боеприпасами из зоны спецоперации.

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