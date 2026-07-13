Психолог объяснила, почему не нужно пытаться быть идеальными родителями

Избыточное внимание со стороны родителей может навредить ребенку не менее сильно, чем его нехватка. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредила психолог Елена Соловьева.

По словам специалиста, многие родители, которые стремятся стать идеальными для своего ребенка, начинают инфантилизировать его и «душить» заботой.

«Ничего совершенного и идеального в мире нет. Сколько бы вы времени детям ни уделяли, есть вероятность, что, уделяя им слишком много времени, вы нанесли бы им еще больше вреда. Есть такие «яжематери» и «яжеотцы», которые бесконечно крутятся вокруг своих детей»,

Психолог подчеркнула, что такие родители могут также развращать и задавливать ребенка своей любовью и большим количеством времени, посвященным общению с ним.

Нейропсихолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Кузьмина до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что некоторые изменения в поведении ребенка могут оказаться не обычными возрастными особенностями, а признаками серьезных нарушений, при которых необходимо внимание специалиста. По ее словам, поводом для обращения к врачу могут стать регресс в развитии. В том числе если ребенок резко перестает разговаривать, хотя ранее уже говорил фразами, забывает привычные навыки, например, как самостоятельно одеваться или пользоваться ложкой.

Ранее психолог объяснил, почему детей бессмысленно ругать за мат.