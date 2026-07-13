Экстремальная жара стала угрозой для оборонных планов НАТО

Экстремальная жара становится серьезной угрозой для оборонных планов НАТО, требуя пересмотра подходов к безопасности. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на директора Центра климата и безопасности (The Center for Climate and Security) Эрин Сикорски.

В статье говорится, что в Британии военным рекомендовано отменять физические нагрузки при предупреждениях об опасно высоких температурах. Они повреждают взлетно-посадочные полосы: в 2022 году британским ВВС пришлось перенаправлять самолеты из-за размягчения асфальта на авиабазе Брайз-Нортон.

Кроме того, разреженный горячий воздух снижает грузоподъемность и дальность взлета, что особенно критично для вертолетов. Французские военные пришли к выводу, что при температурах выше +45°С для выполнения стандартной миссии может потребоваться два вертолета вместо одного.

По мнению Сикорски, страны НАТО должны обновить требования к устойчивости инфраструктуры, включив в оборонные бюджеты адаптацию к экстремальной погоде по примеру Швеции и Финляндии, которые создали системы резервов и запасов продовольствия на случай возникновения критической ситуации.

Центр климата и безопасности (The Center for Climate and Security) — исследовательский институт, основанный в 2010 году в Вашингтоне для анализа связи между климатическими рисками (засухи, экстремальная погода, деградация ресурсов и т.п.) и угрозами безопасности (устойчивость институтов, конфликтные риски, влияние на людей и государства) и выработки рекомендаций по их преодолению.

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