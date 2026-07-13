Стало известно, отпугнула ли экстремальная жара в Европе российских туристов

Аномальная жара в Европе не сказалась на турпотоке туда из России, поскольку он и так был на очень низком уровне. Об этом ТАССсообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, спрос на поездки в европейские страны среди российских туристов настолько незначительный, что погодные условия не могли существенно на нем сказаться. Эксперт признала, что нагрузка на консульства и визовые центры увеличилась. Однако это увеличение «просто смешное» по сравнению с показателями 2018–2019 годов, подчеркнула Ломидзе.

«Жара на спрос не повлияла не потому, что наши туристы такие жароустойчивые, а просто потому, что он и так не очень», — констатировала исполнительный директор АТОР.

В числе причин падения популярности европейского направления у туристов из РФ Ломидзе назвала долгие сроки выдачи виз и большую продолжительность времени в пути — не менее суток — из-за логистических проблем. Кроме того, по ее словам, россияне в целом стали больше экономить и рациональнее подходить к трате денег.

Волна экстремальной жары охватила Западную Европу во второй половине июня, практически во всех странах были установлены температурные рекорды: столбики термометров поднимались выше +40°С. По данным европейской службы Copernicus, этот месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Ранее в Барселоне обновился 112-летний рекорд жары.