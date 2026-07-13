Названо число пострадавших при обрушении пирса в Приморском крае

СК: один взрослый и трое детей пострадали при обрушении пирса в Приморском крае

Четыре человека получили травмы в результате обрушения пирса в бухте Муравьиная в Приморском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших — трое детей.

«Одному [несовершеннолетнему] оторвало палец, второй — с ушибами и ссадинами, один взрослый с повреждением ноги», — говорится в сообщении.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СК уточнили, что инцидент произошел в городе Артеме.

Пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале написала, что надзорное ведомство организовало проверку по факту обрушения пирса. В том числе на место происшествия прибыл прокурор города Артема Илья Горгаев.

ЧП в бухте Муравьиной произошло 13 июля. Как написал Telegram-канал Mash, обрушился аварийный мост, на котором в тот момент находились около 20 человек, включая детей. Перед обрушением несовершеннолетние прыгали с пирса в воду. После разрушения конструкции на берегу и в воде началась паника. По словам очевидцев, взрослые и дети кричали, а прохожие бросились помогать пострадавшим.

Ранее в Дагестане автомобильный мост частично обрушился из-за дождей.