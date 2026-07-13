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Диетолог предупредила о серьезной опасности кето-диеты

Диетолог Соломатина: кето-диета может вызвать сбои в работе миокарда и сосудов
Shutterstock

Кето-диета, которая переводит организм на аварийный режим получения энергии из жиров и белков, может спровоцировать системные сбои в работе миокарда и сосудов. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, популярные протоколы питания с жестким ограничением углеводов создают метаболические риски, сопоставимые с патологическими процессами при сахарном диабете. При дефиците углеводов в организме включается процесс глюконеогенеза — распада собственных тканей, белков и жиров.

«Организм хранит небольшой запас углеводов в виде гликогена для экстренных ситуаций, а в долгосрочной перспективе переходит на глюконеогенез — расщепление белков и жиров. Это аварийный, менее эффективный путь, сопровождающийся образованием кетоновых тел», — пояснил Соломатина.

На фоне избытка насыщенных жиров в рационе будет расти уровень холестерина низкой плотности, что особенно опасно для людей с наследственной предрасположенностью к атеросклерозу. Кроме того, отсутствие в рационе клетчатки, характерное для строгих вариантов кето-диеты, может разрушать микробиом кишечника, что грозит дефицитом короткоцепочечных жирных кислот, защищающих сердце от повреждений.

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио до этого выяснили, что кетогенная диета — рацион с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов — может запускать процессы клеточного старения у самцов мышей, но не у самок.

Ранее был раскрыт механизм, объясняющий пользу жировых диет для мозга.

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