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В Приморье турист выпил уксус во время конкурса в сельском ночном клубе

Житель Уссурийска попал в больницу после конкурса в ночном клубе
VHarasymiv/Shutterstock/FOTODOM

Житель Уссурийска пострадал, выпив уксус во время конкурса «Угадай, что в рюмке», пишет kp.ru.

Инцидент произошел 29 июня в ночном клубе на улице Школьной в селе Андреевка. Выполняя задание ведущего, мужчина под аплодисменты окружающих выпил жидкость из рюмки, однако в ней оказался уксус. После этого ему стало плохо, и потребовалась медицинская помощь.

В больнице у пострадавшего диагностировали химический ожог полости рта и носоглотки, а сведения об инциденте передали в правоохранительные органы.

Как сообщает СУ СКР по Приморскому краю, в настоящее время ведется доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Следователи опрашивают очевидцев и персонал заведения, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мужчина избил девушку за отказ знакомиться в подмосковном баре.

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