В Москве остановили движение поездов на участке красной ветки метро

Поезда не ходят между станциями метро «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского»

На участке Сокольнической линии столичного метро остановили движение поездов. Об этом сообщил дептранс Москвы в Telegram-канале.

«На Сокольнической линии (1) нет движения от станции «Сокольники» до станции «Бульвар Рокоссовского». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

До этого дептранс сообщал, что на восточном участке красной ветки подземки были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.

1 июля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Москве экстремал совершил опасный трюк на станции метро ради съемки контента и поплатился. Инцидент произошел на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии. Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути. Его действия попали на видео и привлекли внимание сотрудников полиции.

Ранее из-за непогоды на станции метро Москвы появилась вода.