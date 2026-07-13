Москвичам пообещали облачную погоду с дождями 13 июля

Гидрометцентр: в Москве ожидаются облачная погода и до +22°C 13 июля

В Москве в понедельник, 13 июля, ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до +22°C. Об этом сообщил Гидрометцентр России на своем сайте.

По данным синоптиков, днем столбики термометров покажут от +20°C до +22°C. В ночь на вторник, 14 июля, воздух охладится до +18°C. В Подмосковье при этом ожидается +19...+24°C днем и до +18°C ночью.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с. В некоторых районах города может пройти гроза. В этот период порывы ветра составят до 13-18 м/с.

Накануне комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что в Москве в понедельник ожидаются сильный дождь, гроза и град. Горожан призвали сохранять внимательность и не парковать автомобили возле деревьев.

11 июля мощнейший циклон обрушился на европейскую часть России. Из-за него в Ленобласти 42 тысячи человек остались без электричества. В Санкт-Петербурге упавшие деревья повредили 19 автомобилей. Аэропорт Пулково задержал вылет нескольких рейсов, 11 самолетов ушли на запасные аэродромы. В Москве деревья также падали на автомобили и парализовали работу трамваев, а ветер срывал крыши. Что известно о последствиях непогоды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптики подсчитали, сколько осадков выпало в воскресенье в Москве и Подмосковье.