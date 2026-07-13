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Жителей европейской части России предупредили о возвращении аномальной жары

Климатолог Фаццини: европейскую часть России ожидает волна анормальной жары
Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Волна аномальной жары прогнозируется в европейской части России. Об этом РИА Новости сообщил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», — сказал специалист.

Фаццини добавил, что центральная часть России сильнее всего ощутит последствия жары. В этот период над страной сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса — антициклон, который распространяется из Западной Европы и Северной Африки, и теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья, уточнил климатолог.

11 июля ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в Москве с 13 по 16 июля ожидаются умеренные и кратковременные дожди. В течение текущей недели температура будет постоянно расти, а в выходные погода станет стабильной, осадков не предполагается, но будет ощущаться повышенная влажность, уточнила синоптик.

Ранее сильные ливни принесли месячную норму осадков в Центральную Россию.

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