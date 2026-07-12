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Общество

Артамонов сообщил о росте спроса на бензин в Липецкой области

Артамонов: спрос на бензин в Липецкой области вырос в два раза за сутки
Global Look Press

Спрос на бензин 12 июля в Липецкой области вырос в два раза относительно среднесуточного показателя. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, только за субботу в канистры было отпущено около 200 тонн бензина. Это значительно превышает обычные объемы потребления, добавил он.

Артамонов подчеркнул, что владельцы автозаправочных станций самостоятельно принимают решение о продаже топлива в канистры, исходя из текущей ситуации на конкретной АЗС. Он отметил, что такие действия не противоречат решениям оперативного штаба и направлены на поддержание стабильного обеспечения топливом.

Губернатор отметил, что региональные власти продолжают следить за ситуацией и взаимодействуют с участниками рынка для стабилизации поставок и предотвращения дефицита топлива.

До этого власти Липецкой области ввели правила продажи бензина по четным и нечетным дням месяца в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. По словам Артамонова, подобная мера позволит стабилизировать ситуацию в регионе, которая ежедневно недополучает около 500 тонн бензина, а спрос при этом остается значительно выше обычного.

Ранее сообщалось, что в Вологодскую область поступят дополнительные объемы топлива.

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